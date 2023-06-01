إخماد حريق شقتين سكنيتين فى أبو النمرس والطالبية دون إصابات

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الطالبية وأبو النمرس، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.