اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق شقتين سكنيتين فى أبو النمرس والطالبية دون إصابات

الخميس، 01 يونيو 2023 03:26 م
إخماد حريق شقتين سكنيتين فى أبو النمرس والطالبية دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية شارع المنشية بمنطقة الطالبية، بدون وقوع أى إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعزبة الصفيح من شارع الرشاح - المنوات بمنطقة أبو النمرس ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الطالبية وأبو النمرس، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.
 

 


حرائق شقق سكنية

اخبار الحوادث

سيارات الاطفاء

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة