اليوم السابع
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إحالة تاجر مخدرات للمحاكمة لترويجه كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 ص
إحالة تاجر مخدرات للمحاكمة لترويجه كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر مخدرات للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس، وقررت في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وكان قد أرشد عاطل تم ضبطه في منطقة أبو النمرس، وبحوزته 100 قرص مخدر بأبو النمرس عقب القبض عليه عن هوية مسجل خطر اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه.
 
وذكر المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه، حبث يتنقل بينهم بواسطة دراجة بخارية، وقال المتهم أن الهاتف المضبوط بحوزته يستخدمه في التواصل مع عملائه لتحديد موعد ومكان لقاءهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة في أبو النمرس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته 100 قرص مخدر وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم.
 

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