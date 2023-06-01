إحالة أوراق عامل قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث فى أسيوط لفضيلة المفتى

أسيوط - هيثم البدرى

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقتله شقيقه بسبب خلافات على ميراث بمركز ديروط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد، وعثمان عبد الحميد.

تعود وقائع القضية 34372 لسنة 2022 جنايات ديروط إلى تلقي مأمور مركز شرطة ديروط بلاغا يفيد قيام المتهم " عيد . أ. ع " 52 عاما فلاح بتسليم نفسه بعد أن قتل شقيقه المجني عليه " سعد . أ . ع " بسبب خلافات على ميراث .

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة انه كان على خلاف مع شقيقه المجني عليه بسبب الميراث" قطعة أرض زراعية ومنزل " منذ عامين رفض المجني عليه إعطاء شقيقه المتهم ميراثه وقبل الحادث بيوم وأثناء جلوس المتهم مع خاله أمام منزله جاء نجل شقيقه المجني عليه وقال " ملكش عندنا حاجه أبويا كتب الأرض والبيت باسمي وإذا جيت عند أبويا تأني هموتك " وفي صباح يوم الواقعة حمل المتهم سلاح ناري " فرد خرطوش " وذخيرة وذهب إلى أرضه الزراعية وأثناء ذلك التقى بشقيقه المجني عليه وتشاجر معه بالأيدي وقام المتهم بإخراج السلاح الذي كان يحمله وخرج من السلاح طلق ناري استقر في صدر شقيقه مما أدى إلى وفاته وخلال السير في القضية تمت إحالتها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.