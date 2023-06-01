أين تذهب مكافأة نهاية الخدمة فى حالة وفاة المؤمن عليه؟ اعرف التفاصيل

كتب محمد جاد

نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الاسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال : لمن تستحق المكافأة في حالة وفاة المؤمن عليه؟

وكانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه، في حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت اليه بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.