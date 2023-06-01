أمن الجيزة يعاين موقع حادث الطريق الأوسطي بعد مصرع 8 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، معاينة لمكان حادث الطريق الأوسطي، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة آخرين، وتبين أن سيارة نقل مقطورة، اصطدمت بسيارة ميكروباص من الخلف، مما أسفر عن اشتعال النيران بالميكروباص، ومصرع وإصابة مستقليها.

وكشفت معاينة السيارة الميكروباص عن تفحمها بالكامل، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع حادث التصادم واشتعال النار بالسيارة الميكروباص، وأضافوا أنهم حاولوا السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحرائق الخاصة بالسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، عقب القبض عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وبين سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.