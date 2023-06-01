أمطار ورياح خفيفة وغيوم فى محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، سقوط خفيف للأمطار مع هبوب الرياح الخفيفة المحملة بالأتربة، وذلك على شتى أحياء المحافظة.

كما شهدت السماء حالة من الغيوم وغياب ضوء الشمس في أغلب ساعات النهار، بالتزامن مع طقس معتدل في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعديه أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت، أن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء أدي الي انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.