أمطار غزيرة شرق الإسكندرية يصاحبها رياح محملة بالرمال والأتربة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

شهد شرق محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة، منذ قليل، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موجة للتقلبات الجوية يصاحبها رياح محملة بالرمال والأتربة، مع تكاثر بعض السحب المنخفضة.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تشهد المحافظة خلال الساعات القادمة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة، وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

وشهدت محافظات مصر منخفض خماسينى، وأجواء شديدة الحرارة وعاصفة ترابية ضربت أغلب أنحاء الجمهورية، وتمتد للقاهرة الكبرى مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) اليوم الخميس وغدا الجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.