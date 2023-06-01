أسعار الخضروات فى أسواق الجملة اليوم الخميس

تباينت أسعار الخضروات في أسواق الجملة اليوم الخميس، ويسجل سعر الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيهًا، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيها.
وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات، والرومى 5 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.
هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.
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