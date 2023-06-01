أخصائية أذن تكشف الأسباب الأساسية وراء حدوث نزيف الأنف

كتبت رانيا عامر

يعاني بعض الأشخاص أحيانا من نزيف الأنف بشكل مفاجء دون سبق أنذر، حيث أن ذلك يشير بأن هذا الشخص من المحتمل أن يكون مصاب ببوادر لمرض ما، لذا فيجب علي أي فرد يتعرض لنزيف الأنف الذهاب لأقرب طبيب. وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

ومن جانبهم أوضح الباحثون الروس المختصون في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة ، أن نزيف الأنف قد يثيره الضرر الميكانيكي لتجويف الأنف، لكن من الممكن أن يشير هذا النزيف إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة.

كما اوضحت الدكتورة انا كوليسنيكوفا، المتخصصة بالأنف والاذن والحنجرة، إنه يوجد هناك عدة أسباب لنزيف الأنف، وهي من نوعين: المحلية والنظامية، وبين الأسباب المحلية مظاهر التهاب تجويف الأنف مثل التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الأنف التحسسي، بالإضافة إلي التغيرات التنكسية في تجويف الأنف وبينها التهاب الأنف الضموري، وانحناء حاد في الحاجز الأنفي.

وشملت الأسباب التي تؤدى إلي النزيف الأنفي ايضا إلى قطف عادي في تجويف الأنف والأجسام الغريبة وكسر عظام الأنف، وتضم الأسباب المحلية الأخرى لنزيف الأنف أورام التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي والجيوب الأنفية، وقد يسببها ورم نزيف في حاجز الأنف، وحتى ورم خطير ما، مثل ورم ليفي وعائي في قاعدة الجمجمة.

وتشير الأخصائية إلي أن من بين الأسباب النظامية لنزيف الأنف إلى زيادة في درجة حرارة الجسم بسبب الأمراض أو نتيجة ضربة شمسية.

واضافت خبيرة الأنف بأن أسباب نزيف الأنف لدى الكبار قد تعود أحيانا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين الوعائي، أو عيوب القلب.

ونصحت الطبيبة الأشخاص بعدة نصائح لتجنب حدوث نزيف الأنف ،أهمها الابتعاد عن درجة حرارة الشمس العالية منعا للإصابة بضربة شمس، وشرب كميات كبيرة من المياه التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الشخص.