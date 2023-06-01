أخبار مصر.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى وارتفاع درجات الحرارة غدا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم، الخميس ، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه باستمرار تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة.

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 40 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الارتفاع المحلوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة .

التضامن تنفى تقديم منح مالية لمساعدة المواطنين غير معلن عنها





نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg

وتؤكد الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميا.

طريق السويس يتحول لظلام دامس فى "عز الضهر" بسبب العاصفة الترابية.. صور



تسببت العاصفة الترابية في حلول الظلام على طريق السويس الصحراوى، وسط تواجد الخدمات المرورية أعلى الطريق وتنظيم حركة السيارات، كما تسبب الأتربة في سقوط لوحة إعلانات على الطريق ويتواجد رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية، وسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى الطريق في قطاع له ناحية القاهرة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات ويوجد متابعة دورية لغرفة العمليات لرصد اى معوقات لحركة السيارات.

سقوط لوحة إعلانات تتسبب فى توقف حركة السيارات بكوبرى 6 أكتوبر



سقطت لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، مما أدى الى توقف حركة السيارات أعلى الطريق وانتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث.,



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بسقوط لوحة إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر.

شركة "فينترسال ديا" الألمانية تعلن اكتشافا جديدا للغاز بمنطقة الدلتا



أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية عن نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، وتركّزت العمليات في البئر الاستشكافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي داخل امتياز دسوق بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة.

ويأتي الاكتشاف الجديد بعد اكتشاف الشركة السابق في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير من العام الجاري 2023. ويتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة «ديسوكو»؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس).

وحول هذا الاكتشاف، يقول أولاف ريتز، مدير عام المشروع المشترك «ديسوكو»: "تشكّل الاحتياطات الجديدة المُضافة مثالاً آخر على التعاون المثمر مع شريكتنا إيجاس في مشروعنا المشترك، وسيكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق". وقد تمّ حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترأ، حيث اعترضت خزاناً ارتفاعه 22 متراً في تكوين أبوماضي>

عودة العمل بمقار نيابات شمال سيناء بعد 8 سنوات من نقلها لمحكمة الإسماعيلية



يبدأ اليوم العمل بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 2944 لسنة 2023 بشأن إنهاء العمل بقراره السابق صدره فى 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بعد 8 سنوات بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بضاحية السلام بمدينة العريش.

وكان الجريدة الرسمية نشرت فى 10 مايو قرار وزير العدل، رقم 2944 لسنة 2023، والذى تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 4105 لسنة 2015 الصادر فى 21 مايو 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية- ضاحية السلام- بمدينة العريش.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4105 لسنة 2015.

المرور يغلق غدا شارع الهرم كليا لاستكمال محطة مترو المساحة



تغلق إدارة المرور لشارع الأهرام بشكل كلى أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لتسليم النصف الثانى من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة بدء من غد الجمعة، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لزحام السيارات .

وقال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة ستقوم باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية" مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.

الأرصاد تحذر: الحرارة تصل اليوم 40 درجة على القاهرة لأول مرة بربيع 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجة شديدة الحرارة، حيث للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة ، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم الخميس ، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

الإسكان: بدء تسليم الأراضى الأكثر تميزا والمتميز بأسيوط الجديدة 10 يونيو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، سيبدأ يوم السبت الموافق 10/6/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 24/7/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية ( إسكان أكثر تميزاً - إسكان متميز – إسكان متوسط ) والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني (on line) بتاريخ 9/12/2022، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزاً بالحي الثاني من 1 : 65، يوم السبت 10/6/2023، والقطع من 66 : 131، يوم الأحد 11/6/2023، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1 : 40، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 41 : 78، يوم الثلاثاء 13/6/2023، وتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80، يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، والقطع من 81 : 119، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 120 : 160، يوم السبت 17/6/2023، والقطع من 161: 206، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 207 : 274، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 275 : 565، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 566 : 684، يوم الأربعاء 21/6/2023، وكذا تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز " بيت الوطن " بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50، يوم الخميس 22/6/2023، والقطع من 51 : 102، يوم السبت 24/6/2023.