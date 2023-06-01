اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط وحرمه يصلان الأردن للمشاركة فى زفاف ولى العهد الأمير الحسين

الخميس، 01 يونيو 2023 12:33 م
أبو الغيط وحرمه يصلان الأردن للمشاركة فى زفاف ولى العهد الأمير الحسين الأمير الحسين
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وحرمه للأردن للمشاركة فى احتفال عقد قران ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأردنية.

وأقيمت مأدبة عشاء استضافها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الأربعاء، في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في عادة اتبعها الأردنيون.

وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، مضيفا "الأردنيون اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

من جهته وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".


ابو الغيط

الجامعه العربيه

الزفاف الملكي

صاحب السمو الملكي

حفل الزفاف الملكي

زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

حفل الزفاف الملكي الأردني

حمام العريس في الأردن

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

موعد زفاف ولي عهد الأردن

زفاف ملكي

سيف ملك الأردن

حمام العريس

حمام الهنا

سيف ولي عهد الأردن



الموضوعات المتعلقة

أسوشيتدبرس: الأمير ويليام وكيت يصلان عمان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين

الخميس، 01 يونيو 2023 12:07 م

"السامر والدحية".. تراث فنى أردنى يزين حفل ولى العهد الأمير الحسين

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:43 م

ملك الأردن بحفل زفاف ولى العهد: مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم.. فخور بالحسين

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:17 م

ولى عهد الكويت يتوجه للأردن لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:21 م

الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف الأمير الحسين اليوم

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة