أبو الغيط وحرمه يصلان الأردن للمشاركة فى زفاف ولى العهد الأمير الحسين

وكالات الأنباء

وصل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وحرمه للأردن للمشاركة فى احتفال عقد قران ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأردنية.

وأقيمت مأدبة عشاء استضافها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الأربعاء، في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في عادة اتبعها الأردنيون.

وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، مضيفا "الأردنيون اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

من جهته وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".