اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أبو الغيط لـ"إكسترا نيوز": تعجبت من عدم انتقاد رئيس أوكرانيا لتصرفات إسرائيل فى كلمته بالقمة العربية

الخميس، 01 يونيو 2023 07:54 م
أبو الغيط لـ"إكسترا نيوز": تعجبت من عدم انتقاد رئيس أوكرانيا لتصرفات إسرائيل فى كلمته بالقمة العربية جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأوكرانى فى مخاطبته للقمة العربية، كان تواصله بالكامل مع العالم الغربى المتعاطف مع التوجهات والتصرفات الإسرائيلية، ولم ينتقد إسرائيل على الإطلاق.
 
وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": "كان لي أحاديث مع دبلوماسيين غربيين، وقلت لهم إنني كنت أتوقع أنه عندما طالب الرئيس الأوكراني الزعماء العرب بالحديث إلى روسيا للإفراج عن الأوكرانيين في السجون الروسية، أن يتحدث أيضا ويقول ويطالب بالإفراج عن السجناء الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية لكنه لم يقل ذلك".
 
وتابع: "الجانب الروسي له موقف تقليدي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، والعالم الغربي صمت في 2014 عن قيام روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا، والتي كانت جزءا من جمهورية روسيا حتى سنة 1953، وطالب خورشوف مجلس الدوما أن تمنح شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتى".
 
واستطرد: "الروس تنبهوا أن شبه جزيرة القرم ملكهم، وتاريخيا الجيش المصري شارك في حرب القرم هناك عام 1853 مع الجيش التركي وبريطانيا وفرنسا ضد روسيا، وحاول الغرب أن يأخذ القرم مرة أخرى من روسيا فالغرب يعلم هذه الحقائق وصمت وترك لروسيا أن تأخذ القرم مرة أخرى".

أبو الغيط

الجامعه العربيه

مصر

العالم

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة