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أبو الغيط: الأسلحة النووية قد تستخدم إذا استمر الصراع بين الصين والغرب حتى 2030

الخميس، 01 يونيو 2023 07:46 م
أبو الغيط: الأسلحة النووية قد تستخدم إذا استمر الصراع بين الصين والغرب حتى 2030 أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الباردة إذا بدأت اليوم بين الصين والعالم الغربي في ظل حجم التجارة السنوية بين الصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى والمقدر بتريليون دولار، فسيسبب ذلك اهتزازا كبيرا للعولمة.
 
وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون التحول إلى ما يسمى عودة السياسية العسكرية، والتي توصلنا إلى ما قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.
 
وتابع: "لا نستبعد أنه بحلول عام 2030 إذا استمر هذا الوضع هكذا أن تكون هناك كتلة أوروآسيوية وهو عبارة عن تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية، ويصل إلى المحيط الهادي أو شاطئ الصين الشرقي".
 
وأكد: "وستكون كتلة كبيرة جدا تواجه قوة أخرى أكبر اقتصاديا كثيرا متمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولو اخطأوا في الحساب فمن الممكن أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو الأمر المزعج بشدة".

أبو الغيط

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