اليوم السابع
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" أبناء الواحة " فيلم وثائقي بــ" إعلام الأزهر " عن أمازيغ مصر

الخميس، 01 يونيو 2023 12:07 م
" أبناء الواحة " فيلم وثائقي بــ" إعلام الأزهر " عن أمازيغ مصر فيلم ابناء الواحة
كتب لؤى على

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أصدر مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرجهم بعنوان "أبناء الواحة" يدور الفيلم حول أمازيغ مصر، و يتمحور حول نشأتهم و كيف استقروا في واحة سيوة غرب مصر، وعن حياتهم البدائية البسيطة المتمسكين بها، واختلاف لغتهم اللغة الأمازيغية الفريدة و كيف حافظوا عليها في ظل التداخل بين الشعوب والتطور التكنولوجي وعاداتهم وتقاليدهم خصوصاً في المناسبات والاعياد الخاصة بهم وأسرار الترابط بين المجتمع الامازيغي والعرف السائد بينهم.
 
فيلم " أبناء الواحة" أحد مشروعات التخرج التي نفذها مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر ضمن مسار الإذاعة والتليفزيون و هو عبارة عن فيلم وثائقي قصير عن أمازيغ مصر.
 
القائمون على المشروع
زكريا مجدي ، عبد الرحمن اسماعيل ، عمر محمد ، عبد الرحمن اشرف، أسامة القصير ، عبد الله سامي ، عبد الرحمن علي .
و أعد الفيلم تحت إشراف د. حسن عبد العزيز
إشراف عام : د. محمود عبد العاطي
رئيس القسم: د. سامح شراقي
عميد الكلية :د. رضا أمين

مشروع تخرج

جامعة الازهر

اعلام الازهر

الازهر الشريف



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