اليوم السابع
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11 فائدة للعمالة غير المنتظمة بعد التسجيل بقاعدة بيانات القوى العاملة.. اعرفها

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:00 ص
11 فائدة للعمالة غير المنتظمة بعد التسجيل بقاعدة بيانات القوى العاملة.. اعرفها وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تقدم منظومة وزارة القوى العاملة، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها:

 

1-    حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

 

2-   حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

 

3-   حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه .

 

4-   حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه ، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

 

5-   حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

 

6-   حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

 

7-   حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

 

8-   حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

 

9-   منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

 

10-                   مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

 

11-                   صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.


العمالة غير المنتظمة

وزاره القوى العاملة

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