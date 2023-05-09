وكيل زراعة الغربية يتابع عمليات انتظام توريد القمح المحلى للصوامع والشون

الغربية - محمد طارق

تفقد الدكور خالد على ابوشادى وكيل زراعة الغربية ، خلال جولتة صباح اليوم الثلاثاء انتظام أعمال توريد محصول القمح إلى الصوامع المعدنية والشون، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن 74516.151 ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا من مديريتي الزراعة والتموين والجهات المعنية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة المهندس محمد زكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية والمهندس محمد قنونة مديرعام التوجية التعاونى، والمهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية.

بدأ وكيل زراعة الغربية جولته بتفقد أعمال فرز القمح واستلامه من المزارعين والموردين، واطمأن على انتظام عمليات التوريد واستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة، موجهًا بتسهيل الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح وتذليل أية عقبات تواجههم وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين خلال 48 ساعة على الأكثر مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال تفقده أجرى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حوارًا مع المزارعين والموردين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً لهم على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، فيما وجه أحد المزارعين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي معربًا عن سعادته لما يقدمه للفلاحين والبسطاء من دعم ورعاية واهتمام .وذلك بزيادة سعر توريد القمح لـ 1500جنيه للإردب.

وأوضح ابوشادى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 134250 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، كما تم تجهيز 22 موقع تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين حتي نهاية أغسطس، فضلاً عن التنسيق مع المسئولين لتقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية واستلامها من المزراعين وفقًا لسعر 1500 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وفتح الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها.