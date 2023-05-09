وكيل "تعليم دميـاط" يلتقى مديرى المدارس اليابانية والرسمية الدولية

دمياط معتز الشربيني

استقبل المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدميـاط ، اليوم الثلاثاء الدكتورة رحاب عبد المقصود الخضرجي مدير المدرسة الرسمية الدولية بدميـاط الجديدة والدكتور أحمد عبده عبد الباقي مدير المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة والدكتور إبراهيم رمضان هنداوي مدير المدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ، بحضور خبيرة التوكاتسو المعتمدة مها السيد جبة.

واكد "وكيل الوزارة" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، منذ عام 2018 نجحت في توفير مدارس دولية حكومية بمصروفات مخفضة مقارنة بمصروفات المدارس الدولية الخاصة، وطرحت الوزارة فروع مختلفة لتلك المدارس الدولية الحكومية في مختلف المحافظات منها محافظة دمياط باسم المدارس الرسمية الدولية لاعتبارها مشروعا ً تجريبيًا وطنيا غير هادف للربح يهدف إلى المساهمة في تطوير التعليم في مصر و تطبق المناهج البريطانية (IG) تحت اشراف وزارة التربية و التعليم و مؤسسة المدارس الدولية وتقدم شهادة الـ" IG" الشهادة البريطاينة مثلها مثل أي شهادة دولية موجودة في مصر.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن المدارس اليابانية بدمياط الجديدة وكفر البطيخ تتسابق في تطبيق فلسفة بناء شخصية الطالب المتكاملة "معرفي، مهاري، بدني" بالاعتماد علي أنشطة التوكاتسو اليابانية تنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2,0 الذي يهدف بناء المهارات الحياتية لدى الطلاب ليتمكنوا من مواكبة تطورات القرن الحادى والعشرين بالإضافة تنمية مدارك الأطفال المتعددة برياض الأطفال من خلال أنشطة التعلم من خلال اللعب لتحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه كرم وكيل الوزارة عددا من مديري المدارس اليابانية تقديرا لجهودهم البارزة وقيادتهم الحكيمة للعملية التعليمية بالمدارس، أهداهم وكيل الوزارة، شهادات الشكر والتقدير، مؤكدا أن تكريم القيادات التعليمية هو تكريم لجميع العاملين بالمدارس، معربا عن إمتنانه لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية .