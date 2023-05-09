وكيل "تعليم دميـاط" يتابع امتحانات النقل للتعليم العام والفنى

تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى 2022/2023 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية،

وأوضح "عبد الرؤوف" أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم 35252 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم 35369 مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية وطلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 34897 مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية وبلغت نسبة الحضور 99% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم 37956 إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم 33538 امتحان العلوم وبلغت نسبة الحضور 94% تقريباً.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم 13434 الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية في وبلغت نسبة الحضور 99.9%% تقريباً.

وبالنسبة للتعليم الفني، أوضح وكيل الوزارة أنه أدى اليوم الصفين الأول والثاني الشعبة الصناعية البالغ عددهم 4939 امتحان مواد فنية متنوعة والصف الثاني شعبة تجاري فندقي البالغ عددهم 3525 امتحان مواد تجارية متنوعة وطلاب الصفين الأول والثاني الشعبة الزراعية والبالغ عددهم 713 امتحان مواد زراعية متنوعة وطلاب الصف الثاني من التعليم المزدوج البالغ عددهم 688 امتحان مواد فنية متنوعة.

وأشار "عبدالرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.