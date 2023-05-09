اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:25 ص
أكرم القصاص
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وفاة شخصين بـ "حمى الكونغو النزفية" فى باكستان

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:00 ص
وفاة شخصين بـ "حمى الكونغو النزفية" فى باكستان باكستان
ا ش ا

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أعلنت السلطات الصحية الباكستانية وفاة شخصين بفيروس حمى الكونغو النزفية في محافظتي كراتشي وكويتا.
 
وقالت السلطات الصحية إن الضحية الأولى كانت لامرأة أفغانية حامل تبلغ من العمر 20 عاما، والثانية لرجل يبلغ من العمر 28 عاما، وفق ما نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية الاثنين.
 
وأكدت السلطات أن هذه هي ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس في الأيام العشرةالماضية، مشيرين إلى أن جميع المرضى سافروا إلى أفغانستان.
 
يذكر أن حمى الكونغو النزفية هي مرض واسع الانتشار يسببه فيروس تحمله حشرة القراد (الفيروسة النيروبية) التي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا، ويتسبب فيروس حمى الكونغو النزفية في وقوع فاشيات الحمى النزفية الفيروسية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن هذه الفاشيات بين 10% و40% ،بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية.
 
ويتوطن فيروس حمى الكونغو النزفية بلدان أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا الواقعة جنوب خط العرض 50 درجة شمالاً – وهي الحدود الجغرافية للقراد الناقل الرئيسي للعدوى.
 

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حمى الكونغو النزفية

كراتشى

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