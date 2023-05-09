اليوم السابع
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وفاة رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ محمد إدريس المغربي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:36 م
وفاة رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ محمد إدريس المغربي الشيخ محمد إدريس المغربي
كتب أحمد جمعة

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توفي رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ محمد إدريس المغربي والذي يتمتع بشعبية واسعة بين الليبيين، وينحدر من قبيلة كبرى في أجدابيا وله دور بارز في دعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، فضلا عن دورها الاجتماعي البارز في السعى نحو توحيد صفوف القبائل الليبية، بحسب ما أكدته أسرته في تصريحات خاصة لليوم السابع. 
 
 
ولعب الشيخ محمد ادريس المغربي دورًا بارزا في تقريب وجهات النظر بين القبائل الليبية، وذلك في إطار دوره الوطني الساعي لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف القبائل التي عانت من الانقسام عقب أحداث 17 فبراير. 
 
كان  رئيس مجلس حكماء ليبيا في تصريحات سابقة جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أى اعتداء خارجى يمثل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا دعم الشعب الليبى لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.
 
ادريس
ادريس
 

وفاه محمد المغربي

اخبار ليبيا

اخبار ليبيا اليوم

وفاه الشيخ محمد ادريس المغربي

رئيس رئيس مجلس حكماء ليبيا



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