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خلال الجلسة العامة لمجلس النواب..

وزير المالية: نثق فى عبور الأزمة بفضل حكمة القيادة السياسية وصلابة المصريين

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:54 ص
وزير المالية: نثق فى عبور الأزمة بفضل حكمة القيادة السياسية وصلابة المصريين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يخفى على أحد أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 يأتى فى ظروف استثنائية بكل المقاييس ومستمرة معنا للعام الثالث على التوالى فنحن فى مرحلة حافلة بالتحديات والطموحات، تحديات نعلم مصدرها وندرك أبعادها ولكن لا نعرف على وجه اليقين مدى تأثيرها علينا على وعلى دول العالم فى المستقبل.
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.
 
 
أضاف معيط: لكن ما نعرفه حق المعرفة ونثق فيه كل الثقة هو قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بتضافر جهودنا وتضافر جهود القيادة السياسية مع الشعب فقد تعرضنا بالأمس القريب لأزمات أكبر وأعنف واستطعنا الخروج بها لدولة أقوى ونسب مؤشرات اقتصادية كانت الأفضل وذلك رغم زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتحسين ظروف حياة المواطنين فى مناطق عديدة.
 
 
واستطرد: "كل ذلك بفضل حكمة القيادة وصلابة الشعب العظيم ومواكبة التشريعات لكل جهود الاصلاح والتنمية الشاملة يتم ذلك كله فى ظروف إقليمية شديدة الصعوبة والتعقيد والتى تلقى بظروفها وتحدياتها علينا وعلى مستقبل المنطقة بأكملها ورغم كل التحديات والضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية فإن لدينا نفس الثقة والعزم على عبورها والانطلاق نحو استعادة ارقام النمو التى نتطلع إليها مع الاستمرار فى التوسع فى برامج الاجتماعية وتوافر السلع والخدمات وخلق فرصة عمل ويتحقق ذلك بفضل التضافر بين القيادة والشعب.
 
 

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