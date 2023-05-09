وزير العدل: رسالة القضاء السامية تتطلب مواصلة طلب العلم والاجتهاد فى تحصيله

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن رسالة القضاء السامية في تحقيق العدل ودوره في صون المُجتمع والحفاظ على قيمه وحماية حقوق أبناءه يتطلب من القائمين عليه مواصلة طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على أداء العمل بكل دقة.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، خلال حفل تكريم القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية، وكرم العشرة الأوائل من القاضيات.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن رسالة القضاء السامية في تحقيق العدل ودوره في صون المُجتمع والحفاظ على قيمه وحماية حقوق أبناءه يتطلب من القائمين عليه مواصلة طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على أداء العمل بكل دقة، وأكد حرص الوزارة على الاحتفاء بالقاضيات الأوائل في دورة التكوين الأساسي تحفيزاً على مواصلة الجهد والإستمرار على ذات العهد من التميز والتفوق.

وأكد في كلمته على إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدور المرأة المصرية البارز في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، وأكد حرصها على ترسيخ الاستحقاقات الدستورية لها وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجال سواء بسواء.

كما دعا وزير العدل القاضيات إلى التمسك بالقيم القضائية الرفيعة، والأقبال على العمل والتعاون مع الزملاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على توفير كافة أوجه الرعاية لهن لتحسين بيئة العمل، وصقل القدرات، وتنمية المهارات.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للقاضيات الأوائل، متمنياً لهن التوفيق والثبات والسداد على منصة القضاء.