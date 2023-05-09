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وزير الزراعة الأمريكى: الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية لأسواقنا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:34 ص
وزير الزراعة الأمريكى: الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية لأسواقنا
أسماء نصار

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع نظيره الأمريكى توماس فيلساك تعزيز آفاق التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى، ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجارى، وكذا الاستفادة بالخبرة الأمريكية فى نظام التعاون الزراعى ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.. فيما أكد فيلساك الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية إلى السوق الأمريكية، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية - الإماراتية للابتكار الزراعى المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد وزير الزراعة أهمية المؤتمر، والذى يأتى فى إطار ما تواجهه دول العالم من تحديات فى عدة مجالات مثل التغيرات المناخية.. مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة منذ زمن بعيد، وأكد دعمه المتواصل لاستمرار هذا التعاون، وأنه سيعمل عن قرب مع نظيره الأمريكى فى دفع علاقات التعاون بين البلدين فى ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

 

 


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