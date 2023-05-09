وزيرا المالية والتخطيط فى اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب.. اليوم

كتب أمين صالح

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، وذلك لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

وكشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاجتماع يحضره الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لديها أسبوع مزدحم وهام، حيث ستعقد 6 اجتماعات خاصة بالموازنة العامة للدولة خلال هذا الأسبوع.