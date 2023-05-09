"هنعيش ونموت مع بعض".. قصة زوجين مسنين ودعا الحياة معا بالجيزة

كتب – أحمد عبد الهادى

استيقظ أهالى منطقة العمرانية الغربية بالجيزة، على حريق ضخم أنهى حياة زوجين أعمارهم تتعدى الخمسين عاما، حيث انطلق الأهالى مسرعين إلى منزل الضحايا لمحاولة انقاذهم رفقة رجال الحماية المدنية الذين وصلوا إلى موقع الحادث فور إعلانهم عبر هاتف احد الجيران، لكن الحريق والدخان المصاحب له أنهى حياة زوج يدعى "مكرم توفيق" عمره 62 عاما، وزوجته "ثريا" عمرها 51 عاما.

بدموع، وكلمات تخرج من الأفواه بصعوبة، تحدث الأهالي عن الضحيتين، اللذان عاشا معا وماتا معا، بعد قصة حب كبيرة، درات داخل جدران هذا المنزل.

"هنعيش مع بعض ونموت مع بعض"، لم يدري الجيران، أن هذه الكلمات التي طالما سمعوها من الزوجين، ستتحقق على أرض الواقع، وكما جمعهما الحب، فعلى نعوش الموت كان الاثنين معا.

"الطيبة وحسن الجيرة"، أهم ما تحدث به الجيران عن الضحيتين، فقال أحد الجيران: لم نشاهد منهم الا العلاقة الطيبة والعشرة طوال توجدهم في المنطقة، وكانا دائمين على مساعدة الغير، ويسكنان العقار بمفردهم، الامر الذى دفع الحريق والدخان لانهاء حياتهم، وأكد الجيران انهم لم يتحملوا شدة الدخان بسبب كبر سنهم.

البداية كانت بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بجوار قسم شرطة العمرانية، يالفعل انتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري وسيارات الحماية المدنية بقيادة مدير قطاع الغرب والتنسيق مع غرفة النجدة.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 25 شارع أبو صابر ما أسفر عن مصرع "مكرم. ت." 62 سنة، و"ثريا.إ."51 سنة، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.