ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 9/5/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:02

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:11 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:23

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:22 م

وقت صلاة العشاء 8:44 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:43