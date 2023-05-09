نقيب الأطباء: تواصل مستمر مع الصحة لتنفيذ مقترح المعاش التكميلى للأطباء

كتبت آية دعبس

أعلن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، أنه علي تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأفاد انه يثمن دور لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكّلة بقرار الوزير ونعول عليها كثيراً في الضغط لسرعة إقرار قانون المسئولية الذي طال انتظاره.

كما أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة علي ثقته في قدرة اللجنة على تفعيل الآليات واتخاذ اجراءات لصالح كل الأطباء.

وأفاد نقيب الأطباء: تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة وعضو اللجنة والمتحدث الرسمي بإسمها من أجل تنفيذ مقترح النقابة للمعاش التكميلي للأطباء، مشيرا إلى أن اللجنة التى يمثلها عن نقابة الأطباء النقيب والأمين العام بالإضافة الى عضوي مجلس نقابة من الشباب وهما الدكتور خالد أمين و الدكتور أحمد السيد استعرضت فى الاجتماع الأول عديداً من مطالب النقابة لتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها وزيادة المعاشات وإقرار صندوق المعاش التكميلي وتعديل القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016 والذي قصر الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة والزمالة فقط وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14 لضمان حصول الأطباء على حقهم في الأجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية من الحوافز وأيضاً تفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.

وأضاف: العمل على ازالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف كإشتراطات البيئة والحماية المدنية والمحليات بالإضافة الى وضع خطة تدريبية لسنتي الامتياز وحسن إعداد الطبيب المكلف الحديث.