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نقل الطفلة حلا إلى مستشفى التأمين الصحي ببنى سويف استجابة للرئيس السيسى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:06 ص
نقل الطفلة حلا إلى مستشفى التأمين الصحي ببنى سويف استجابة للرئيس السيسى محافظة بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي بسرعة تنفيذ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة حلا "ابنة بني سويف"، التي تعاني من مرض السكر، والتي عرضت حالتها الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، والتي وجه الرئيس بعلاجها لرفع العبء عن كاهل أسرتها البسيطة.

وانتقلت سيارة مجهزة لمنزل الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات ، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي ، لإجراء الفحص الشامل لها.

وأكد مدير فرع التأمين الصحى الدكتور محمد يحى، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين لإمكانية استمرار توفير متطلبات علاج الطفلة، وذلك بعد استكمال باقي الفحوصات التي تجري حاليا للطفلة بمقر مستشفى التأمين.

وكانت قناة صدى البلد ، قد أذاعت عبر برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، مداخلة هاتفية من والدة الطفلة التي تعمل موظفة بأحد المصالح الحكومية، قدمت خلالها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استجابة سيادته لحالة طفلتها " بعد عرضها في البرنامج "وتوجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتوفير الرعاية الطبية لعلاج طفلتها "حلا محمد رجب".


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