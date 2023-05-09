نقابة المرافق تفتتح مبنى جمصة: مستمرون فى توعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم

أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة أن النقابة العامة تواصل دورها فى خدمة عمالها فى القطاعات الأربعة "الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحى"، ليس فقط بتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ولكن أيضا بتقديم الخدمات الترفيهية لهم، وقال فؤاد فى كلمته خلال افتتاح وتطوير وتحديث مقر النقابة بجمصة أن الهدف من التطوير خدمة جموع العاملين بقطاعات المرافق الأربعة والمساهمة فى توفير مصيف وقضاء العطلات الصيفية بشكل يليق بالعاملين وأسرهم وذلك فى إطار تبنى رئيس ومجلس إدارة النقابة العامة فكر جديد يتضمن تطوير وتعظيم الاستفادة من أصول النقابة، واستكمال خطة النقابة فى هذا الشأن، والتى بدأت بافتتاح وتطوير عمارة النقابة بالإسكندرية وتحديثها بالمرافق العامة.

ودعا فؤاد العاملين بالمزيد من العمل والإنتاج، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسى فى عيد العمل، موضحًا أن اهتمام الرئيس بحقوق العمال، يدفعنا إلى حثهم على القيام بواجباتهم، وتطوير مهاراتهم، وهو الدور الذى تعكف النقابة العامة على تنفيذه.. وجرى خلال الافتتاح تكريم عدد من العاملين لجهودهم وتميزهم فى مواقع عملهم.

وجاء فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة نظمت احتفالية كبيرة برئاسة المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات لافتتاح تطوير وتحديث مقر النقابة بجمصة، بحضور عدد كبير من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومياه الشرب والصرف الصحى واتحاد عمال مصر، وشهدت فعاليات الافتتاح حضور ومشاركة كبيرة من مختلف القطاعات والشخصيات تقدمهم المحاسب محمد محمود السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات الإنتاج والتوزيع الذى حضر منهم المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس حمدى ضرغام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والإعلامى مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والنشر، ومن رؤساء شركات التوزيع: المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس حسن البيلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ومن قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء: المهندس إبراهيم شحاته رئيس منطقة القناة لنقل الكهرباء، والمهندس أسامة صبحى رئيس منطقة الدلتا لنقل الكهرباء والمهندس إيهاب عطية رئيس منطقة القاهرة لنقل الكهرباء.

وشهدت الاحتفالية حضور من نواب رؤساء الشركات منهم المحاسب محمد صلاح عوض رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمحاسب عبد البصير شمله مستشار رئيس شركة جنوب الدلتا للشئون التجارية، والمحاسب علاء نصير رئيس الشركة للشئون المالية، والمحاسب محمد العبد رئيس قطاع الشئون المالية بشركة الخدمات الطبية، حيث الاحتفال بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية بعدها القى المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة كلمته تلاها كلمة المحاسب محمد محمود السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ثم كلمة المهندس حسن البيلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم العاملين المتميزين والمثاليين بمختلف شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى عن جهودهم تزامنا فى مع احتفالات عيد العمال.