ندوة تثقيفية بآداب الزقازيق حول أهمية ترشيد استهلاك الموارد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ندوة تثقيفية حول ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وفق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الآداب.

وتم تنفيذ الندوة تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومشاركة أسرة طلاب من أجل مصر، حيث حاضر فيها الدكتورة أسامة عبد الباري وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن عرفة مدرس نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جدير بالذكر أن الندوة تناولت توعية الطلاب حول أهمية ترشيد استهلاك المواد للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، فى هذه الثروات؛ والمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة للحفاظ على الموارد الطبيعية.