اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ المنيا يتابع توافر السلع بالأسواق والسلاسل التجارية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:25 ص
نائب محافظ المنيا يتابع توافر السلع بالأسواق والسلاسل التجارية جانب من الجولة
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رافق نائب المحافظ، اللواء  هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وممثلى مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية، وشملت الجولة، تفقد عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بأحياء جنوب وشمال ووسط مدينة المنيا.

اطمأن نائب المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن وبخاصة السلع الاستراتيجية، وموجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وشدد نائب المحافظ، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع التشديد على عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

 


مديرية التموين

توافر السلع

السلع الاستراتيجية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة