مصرع عامل بالزقازيق سقط من الطابق الثامن أثناء نقل أثاث شقة

الشرقية - إيمان مهنى

لقي عاملا مصرعه إثر سقوطه، من الطابق الثامن أثناء تأدية عمله فى نقل أثاث منزلي بأحد الأبراج السكنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد مصرع عبدالله الجوهري، 37 سنة، عامل، مقيم منطقة كفر الزقازيق، أثناء عمله في نقل أثاث منزلي لشقه سكنيه في الطابق الثامن.

وتبين من التحقيقات بالواقعة، أن "واير الونش" المستخدم في النقل، انقطع أثناء صعود المجني عليه، وسقط علي الأرض متوفيًا في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بالدفن.