مزاد علنى لتأجير سوق الجعفرية العمومى للمواشى و11 محلا فى الغربية

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام مجلس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، برئاسة منى صالح عن جلسة مزاد يوم الإثنين الموافق 2023/5/22، وذلك لتأجير سوق الجعفريه العمومى للمواشى و11 محلا بمساكن الإيواء العاجل بقرية أشناواى.

وأشار المجلس إلى أن مدة تأجير السوق ثلاثة سنوات فقط بمساحة تعادل 3 فدان تقريبا، ويتم دفع مبلغ 50 الف جنيه تأمين دخول المزاد ودفع 10% من القيمة الإجمالية فور الرسو كتأمين نهائى، كما يتم دفع 5 آلاف جنيه بالنسبة للمحال تأمين دخول المزاد.

وكان ديوان عام محافظة الغربية أعلن عن إعادة طرح المحل عدد من المحال التجارية وقطع أراضى بشارع الجيش البحرى أمام موقف الأتوبيس بمركز ومدينة زفتى مقابل حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى مزايدة علنية يوم الاثنين الموافق 2023/5/22.

وأضاف بيان الإعلان أن التقديم بمقر الإدارة المالية بالديوان العام وقيمة تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه، و299 جنيها ثمن كراسة الشروط من الإدارة المالية.