مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب المعلمين بإدارة شمال، والذى حضره المعلمين الجدد المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم لحضور التدريب الذهنى والبدنى الذى خصصته الوزارة لتأهيلهم بدنيا وذهنيا.

ونقل مدير المديرية للمتدربين تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحاور معهم موضحا أن الهدف العام للتدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال.

شمل اليوم الأول للتدريب "تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس"، واليوم الثاني "التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية"، أما اليوم الثالث فيشمل "مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم ، واجتياز المقابلة الشخصية".

جدير بالذكر أن التدريب يستهدف 2170 متدربًا بجميع الإدارات التعليمية لمعلمى رياض الأطفال ومعلمى الفصل، ويتم التدريب باليوم الأول والثالث داخل القاعات المجهزة عن طريق المدربين المعتمدين.