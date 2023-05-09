اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:42 م
مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب المعلمين بإدارة شمال، والذى حضره المعلمين الجدد المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم لحضور التدريب الذهنى والبدنى الذى خصصته الوزارة لتأهيلهم بدنيا وذهنيا.
 
 
ونقل مدير المديرية للمتدربين تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحاور معهم موضحا أن الهدف العام للتدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال.
 
 
شمل اليوم الأول للتدريب "تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس"، واليوم الثاني "التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية"، أما اليوم الثالث فيشمل "مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم ، واجتياز المقابلة الشخصية".
 
 
جدير بالذكر أن التدريب يستهدف 2170 متدربًا بجميع الإدارات التعليمية لمعلمى رياض الأطفال ومعلمى الفصل، ويتم التدريب باليوم الأول والثالث داخل القاعات المجهزة عن طريق المدربين المعتمدين.
 
تدريبات المعلمين
تدريبات المعلمين

تفقد تدريبات المعلمين
تفقد تدريبات المعلمين
 
 

30 الف معلم

تعليم الجيزة

تدريب المعلمين الجدد



الموضوعات المتعلقة

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الامتحانات بمدارس الوراق.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:06 م

تعليم الجيزة: 99% نسبة حضور طلاب ثانية ثانوى لأداء امتحان اللغة العربية

الأحد، 07 مايو 2023 01:57 م

مدير تعليم الجيزة يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والتزام الدقة

الأحد، 07 مايو 2023 01:46 م

تعليم الجيزة: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ونراعى الفروق الفردية بين الطلاب

السبت، 06 مايو 2023 07:02 م

تعليم الجيزة: 96٪ نسبة حضور امتحانات رابعة ابتدائى اليوم و98% لطلاب أولى ثانوى

السبت، 06 مايو 2023 04:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة