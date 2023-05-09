اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع 54 ألف شنطة على الأسر المستحقة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:34 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 54 ألف شنطة على الأسر المستحقة وصول 2000 شنطة لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 2000 شنطة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 54 ألفًا و 500 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

وصول 2000 شنطة لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية
وصول 2000 شنطة لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية

 

وصول الشنط لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية
وصول الشنط لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية

 

   

 


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