محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على أملاك الدولة بالحامول ومطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، مؤكداً استمرار تلك الحملات لإزالة كاف التعديات.



تمكنت حملة بمركز الحامول برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، وبحضور مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الاشغالات، بتنفيذ 12 قرار بإجمالي مساحة 1140م عبارة عن تعدي علي جسر بحر تيرة بجوار سحارة الزيني عبارة عن أكشاك بالصاج تعوق تنفيذ المحاور المرورية الجديدة، وانشاء كوبري موازي لكوبري السحارة التي تم اعتمادها من محافظ كفر الشيخ ، وتعيق تطهير البوابات.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي علي مساحة 1132 متر في الوحدة المحلية لقرية برمبال وتمت جميع الإزالات في المهد، بحضور سعد سالم، نائب المركز والمدينة، ومحمود فوزي جاب الله، رئيس قرية برمبال، وموظفي الوحدة،وجهات الولاية.



ازالة تعديات على اراضي زراعية



ازالة تعديات على املاك الدولة بمطوبس



إزالة تعديات على املاك الري بالحامول



جانب من ازالة التعديات بالحامول



