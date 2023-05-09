محافظ كفر الشيخ: أداء 315 ألفا و459 طالبا وطالبة امتحانات النقل دون وجود شكاوى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والثاني الثانوي تعليم فني، والأول والثاني الإعدادي، وأدى اليوم الثلاثاء، 315 ألفا و459 طالبا وطالبة امتحانات النقل دون تلقي غرف العمليات شكاوى.

فقد أدى 24175 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ، وأدى 78788 طالبا وطالبة في الصف الرابع الابتدائي في امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي ، وأدى 71982 طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائي في امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي ،وأدي 27781 طالبا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي التربية الدينية والفيزياء العامة للتعليم الصناعي، ومواد نحل والبان والأمن الوقائي للتعليم الزراعي ومادتي الاقتصاد واللغة الفرنسية للتعليم الفندقي ومادتي تاريخ مصر والجغرافيا للتعليم التجاري.

كما أدى 63176 طالبا وطالبة في الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي، وأدى 57776 طالبا وطالبة في الصف الثاني الإعدادي في مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي ،وأدي 27781 طالبا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أريمون الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، و لجان امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بمدرسة أريمون تعليم اساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.



التواصل بالادارات التعليمية



جانب من جولة وكيل تعليم كفر الشيخ



غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم



وكيل تعليم كفر الشيخ يبتابع اعمال الامتحانات من غرفة العمليات



وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اعمال الامتحانات



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان



