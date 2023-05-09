محافظ بورسعيد يدير حوارا مفتوحا مع الشباب حول عدة قضايا ويستمع لآرائهم

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرًا موسعًا مع الشباب، وذلك فى إطار المؤتمر الدورى "كلنا مسؤولون" الذى يعقده مع شباب الأحزاب والهيئات وشباب الجامعة والمراكز الشبابية المختلفة بالمحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات والقيادات الشبابية بالمحافظة فى عدد التخصصات.

وأكد محافظ بورسعيد، حرصه على عقد هذا النوع من المؤتمرات التى تأتى بالتوازى مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التى تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، مشيرا لأهمية اللقاء من أجل التواصل مع شباب وأبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، ومؤكدًا على النهضة التى شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التى تشهدها كافة دول العالم، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الازمات العالمية، لافتًا إلى أنه على المواطن المصرى أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الامن والأمان والاستقرار الذى يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا فى تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات فى حجم الاستثمارات، وتعد الأولى فى أعمال التنمية، متطرقًا للحديث حول التنمية التى تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة.

وتناول محافظ بورسعيد، الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التى جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالى، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التى سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كافة القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء، الحديث حول الخطة غير المسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية وتطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المضنية فى كافة الاتجاهات.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، لأهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا إلى أنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد، على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب وشباب الجامعات والهيئات والمراكز الشبابية والإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم فى العديد من القضايا، مستعرضًا شرحًا تفصيليًا لعدد من الموضوعات التى تهم الشارع البورسعيدى كأعمال تطوير الطرق، والمنظومة الصحية وملف الإسكان وتشغيل الشباب والبطاقات الاستيرادية.

كما استمع محافظ بورسعيد، لآراء الشباب المختلفة واستفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التطوير، لافتا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة فى خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة الاتجاهات.

وأكد المحافظ، أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدى لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التى تشغلهم والإجابة عليها.