محافظ بنى سويف يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السادس الابتدائى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية للعام 2022/2023 "والتى كانت قد بدأت السبت الماضى " بالصفين الرابع والخامس وفق المنظومة التعليمة الجديدة، حيث أدى "اليوم الثلاثاء "طلاب الصف السادس الامتحان فى مادة العلوم، والذى يزيد عددهم عن 72 ألف تلميذًا وتلميذة موزعين على 678مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ عددًا من اللجان بمدرسة محمود حمد التابعة لإدارة تعليم بنى سويف، للاطمئنان على انتظام وسير الامتحانات، وتبادل الحوار مع بعض التلاميذ، موجها مسؤولى التعليم بالعمل على استمرار توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الإضاءة والتهوية وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، بالتوازى مع الاستعداد والتجهيز لبدء امتحانات باقى صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، مشدداُ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع أى إشغالات بمحيط المدارس

من جهته أشار محمد عبدالتواب وكيل الوزارة إلى تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز غرفة تصلح لاستخدامها" لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى"، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وأن تكون بعيدة عن أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية، مع تواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التى تواجه العملية الامتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، لافتا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لامتحانات نهاية العام، تم التأكيد خلالها على الالتزام بمجموعة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، تضمنت: وضع الجداول فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول، وعدم تأخر الملاحظين فى الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان.

رافق المحافظ خلال تفقد الامتحانات: محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأستاذ أحمد عزت مدير الإدارة التعليمية، هانى الجويلى رئيس المدينة بنى سويف، وعدد من قيادات ومديرى الإدارات المركزية والمرحلة الابتدائية بالمديرية.