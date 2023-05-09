محافظ الجيزة يتفقد حالة الإنارة والنظافة بالطرق والمحاور فى كرداسة

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إجراء جوله ميدانية مسائية لتفقد جهود رفع كفاءة الإنارة وحالة النظافة وأعمال رفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التطوير بالطرق والمحاور نطاق مركز ومدينة كرداسة.

شملت جولm المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقا) بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو ومحور شريف اسماعيل والطريق الدائرى ومحور المنصورية.

وأكد اللواء أحمد راشد على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

وشدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة ومتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعه الانتهاء منها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.