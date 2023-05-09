محافظ أسوان يكلف بإقامة ورش عمل لتدريب المرأة المعيلة على تنفيذ المشروعات

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليفاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وصندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية القرية لإقامة ورش عمل عن التمكين الاقتصادى للسيدة المعيلة داخل قرى حياة كريمة تشمل التدريب والتعريف بآليات تنفيذ عدد من المشروعات المتناهية الصغر.

وقالمحافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه استمرارًا لنجاح المحافظة في تصدرها للمركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى 310 مشروعات، وباستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه مما ساهم فى توفير المئات من فرص العمل جار تنظيم ورش العمل للتوسع في هذه المشروعات بما يعكس مدى الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة، ومنحه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان ستنطلق ورش العمل لتدريب وتعريف المرأة المعيلة في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى داخل قرى بلانة بمركز نصر النوبة، وإقليت بمركز كوم أمبو ، والرمادى بمركز إدفو ، بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات.

وأشارت، إلى أنه سيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.