محافظ أسوان: تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه بناء على تكليفات القيادة السياسية والحكومة نجحت المحافظة أيضاً بتركيب 45 عمود إنارة اعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وشباب المتطوعيين لتعاونها الكبير مع الأجهزة الحكومية، مما ساهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان.

وأشار، إلى أن موقف كركر الدولى يشهد جهود مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات ، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى.