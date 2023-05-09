محافظ أسوان: ترشيح المحافظة لمسابقة عاصمة السياحة العربية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.

جاء ذلك أثناء الاجتماع التنسيقى الذى انعقد اليوم، بديوان محافظة أسوان، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية، والأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن محافظة أسوان أصبح لديها الخبرات التراكمية بعد مشاركتها فى العديد من المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية، وأيضاً فوزها بالعديد من الجوائز، وهو الذى ساهم فى ترشيح وزارة السياحة والآثار لخوض مسابقة عاصمة السياحة العربية على مستوى الوطن العربى حيث سيتم العمل على استيفاء وتحقيق كافة المعايير والاشتراطات المرجعية التى اعتمدتها المنظمة العربية للسياحة، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أنه سيتم الوضع فى الاعتبار الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها بيئياً ، وأيضاً مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس، وأيضاً تنفيذ أكثر من 12 مشروعًا متعثر منذ 14 عامًا، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى، والمحاور التنموية والكبارى والطرق لتصل محافظة أسوان للعالمية، والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى.

وأضاف أشرف عطية، أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والأمان، كما أن أسوان تشهد على مدار السنة استضافة العديد من المهرجانات والبطولات والمسابقات، والأحداث الرياضية والسينمائية والثقافية والفنية، وغيرها من الفعاليات، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات، بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى .