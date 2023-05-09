واحدة من تفاصيل الحفل الضخم، الذي قدرت تكلفة أيامه الثلاثة بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار أسترالي)، هي المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك الجديد.

وتساءل كثيرون عن قيمة جواهر التاج وباقي المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك في حفل تتويجه، لكن الموقع الملكي الرسمي وصفه قيمتها بأنها "لا تقدر بثمن".

ورغم أنه لا يوجد تقدير رسمي لتكلفة أو قيمة المجوهرات نظرا لعدم رغبة الأسرة الملكية في بيعها، فإن بعض خبراء المجوهرات قدروا القيمة الإجمالية بنحو 8 مليارات دولار.

وذكر موقع ABC NEWS أنه جرى استخدام كمية كبيرة من جواهر التاج خلال الحفل الذي أقيم مساء السبت، بما في ذلك العديد من القطع التي لا تُرى إلا أثناء التتويج، أبرزها:

1- تاج سانت إدوارد

هذا التاج يبلغ وزنه 2.2 كجم، وهو أول تاج يوضع على رأس الملك تشارلز أثناء التتويج، وهو مغطى بالياقوت والجمشت ومرصع في إطار ذهبي.

ووضع على رأس الملك تشارلز الثاني في عام 1661 أثناء تتويجه، وارتدته الملكة إليزابيث أثناء تتويجها عام 1953.

2- تاج إمبريال ستيت

عندما اختفى الملك تشارلز للحظة في نهاية التتويج كان يستبدل تاج سانت إدوارد بتاج إمبريال الدولة.

يزن وزنه 1 كيلوجرام ويحتوي على أكثر من 2800 ماسة بما في ذلك Cullinan II بوزن 105 قراريط.

يتميز التاج أيضًا بحجر الياقوت الكبير "الأمير الأسود"، إلى جانب 17 ياقوتًا و11 حجرًا من الزمرد و269 لؤلؤة، بما في ذلك بعض منها قيل إن الملكة إليزابيث الأولى اشترتها كأقراط.

3- تاج الملكة ماري

كان هذا هو غطاء الرأس الذي اختارته الملكة كاميلا للتتويج، ويحتوي على أكثر من 2200 ماسة مضمنة.





4- الجرم السماوي