مجلس الحوار الوطنى يعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية.. إنفوجراف

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.

وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وتوافق المجلس على النقاط الأتية:

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم



مجلس الحوار الوطنى يعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية (1)

توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم

يمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات

من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر

جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية

الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي



مجلس الحوار الوطنى يعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية (2)

تخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات

الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي

تخصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة وجلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي

الخميس 18 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي

تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال وجلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية