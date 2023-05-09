متحدث الصحة: متابعة العائدين من السودان "صحيا" لمدة أسبوعين

كتبت بسمة محمد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع منافذ الدخول سواء برية أو جوية أو بحرية، إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، منذ بداية الأحداث في السودان.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح " على شاشةDMC، إن أكبر أوجه الدعم تقدم من الناحية الصحية على المعبر قسطل وأرقين، وهما منافذ تشمل العائدين والنازحين من المصريين والسودانيين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن ما يقدمه القطاع الطبي من تقديم خدمات طبية من خلال رفع عدد العيادات في المعابر من 5 إلى 10 في التخصصات الطبية المختلفة ، ورفع درجة الاستعداد الوقائي، وأيضا التطعيمات وتقديمها للأطفال تحت سن15 ضد شلل الأطفال، مبينا: "وصل عدد الجرعات إلى 2224 جرعة، والتطعيمات ضد الحصبة، والحصبة الألمانية ما يقرب من 810 جرعات.

وتابع: في نفس الوقت يتم التعامل مع الجانب النفسي من خلال المنافذ والمعابر والمستشفيات منها مستشفى الأمانة النفسية في محافظة أسوان، مشيرا إلى وجود قاعدة بيانات إلكترونية يتم التسجيل فيها وموجودة لكل العائدين مرتبطة بالوضع الصحي عند الوصول، والمتابعة لمدة أسبوعين، ولكن أكثر كثافة للذين يحتاجون مراعاة صحية من خلال الكارت الصحي.