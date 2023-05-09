متحدث السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028

ماجد تمراز

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن استراتيجية الوزارة تستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور للوصول للرقم المستهدف.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "الخطة تسير بطريقة ممنهجة ومنظمة، كنا نستهدف نسبة عالية من السائحين، والموسم الحالي مبشر للغاية من حيث الأعداد، وهناك زيادة ملموسة وهناك تطور في أعداد السائحين".

وقال: "أعداد السائحين زادت عن العام الماضي بنسبة 30%، الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة تستهدف 18 سوقا سياحية بزيادة 6 أسواق عن العام الماضي، ونستخدم فيها كل الوسائل التكولوجية الحديثة للوصول للعدد المستهدف".