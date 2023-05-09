اليوم السابع
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ما السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023؟.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:00 ص
ما السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023؟.. تعرف عليها صورة ارشيفية للسيارات
كتبت : أماني سمير

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ذكر أحدث تقرير صادر عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة "رينو" قد تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث سجلت بيع حوالي 516 سيارة، يليها في المركز الثاني ماركة "ستروين" بإجمالى مبيعات حوالي 280 سيارة .

وجاءت ماركة  " أوبل"  فى المركز الثالث بمبيعات سجلت بيع حوالي  260 سيارة ، ثم ماركة " فيات"  في المركز الرابع  حيث سجلت المبيعات حوالي  113 سيارة .

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة  " بيجو "  مسجلة بيع حوالي  52 سيارة ، ثم ماركة " ألفا روميو" جاءت في المركز السادس  مسجلة بيع حوالي 44 سيارة .

ووفقًا لـتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك "  لم تتمكن باقي الماركات من تسجيل أية مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال تلك الفترة .


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