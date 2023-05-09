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كيف تصدرت الماركات الأوروبية قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:00 ص
كيف تصدرت الماركات الأوروبية قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023 صورة ارشيفية للسيارات
كتبت : أماني سمير

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ذكر تقرير " الأميك "  مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة " رينوميجان " قد تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ، بعدما تمكنت من تسويق 364 سيارة ، تلتها ماركة  " أوبل موكا "  فى المركز الثانى بإجمالى مبيعات  183 سيارة .

وجاءت في المرتبة الثالثة ماركة " ستروين - C5  " مسجلة بيع 123 سيارة، والمرتبة الرابعة من نصيب " فيات تيبو"  بواقع 110 سيارة ،  وفي المرتبة الخامسة ماركة " ستروين سي 4 "  بإجمالى مبيعات 98 سيارة ، تلتها ماركة  " رينو ستيب واي" في المرتبة السادسة  بنحو 77 سيارة .

وعن  ماركة " ستروين سي إليزيه " فقد جاءت في المرتبة السابعة بعدما حققت مبيعات قدرت بنحو  44 سيارة ، ثم ماركة " أوبل جراند لاند"  و" ألفا روميو جوليا" في المرتبة الثامنة مكرر بواقع بيع حوالي  39 سيارة .

أما ماركة  " رينو داستر"  فقد جاءت في المرتبة التاسعة مسجلة بيع 35 سيارة ، تلتها ماركة " أوبل كروس لاند"  فى المرتبة العاشرة بنحو 33 سيارة ، وحصدت ماركة " رينو سانديرو"  المرتبة  الحادية عشر مسجلة بيع حوالي 25 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023  .


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