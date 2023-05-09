كيف تصدرت الماركات الأوروبية قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر تقرير " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة " رينوميجان " قد تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ، بعدما تمكنت من تسويق 364 سيارة ، تلتها ماركة " أوبل موكا " فى المركز الثانى بإجمالى مبيعات 183 سيارة .

وجاءت في المرتبة الثالثة ماركة " ستروين - C5 " مسجلة بيع 123 سيارة، والمرتبة الرابعة من نصيب " فيات تيبو" بواقع 110 سيارة ، وفي المرتبة الخامسة ماركة " ستروين سي 4 " بإجمالى مبيعات 98 سيارة ، تلتها ماركة " رينو ستيب واي" في المرتبة السادسة بنحو 77 سيارة .

وعن ماركة " ستروين سي إليزيه " فقد جاءت في المرتبة السابعة بعدما حققت مبيعات قدرت بنحو 44 سيارة ، ثم ماركة " أوبل جراند لاند" و" ألفا روميو جوليا" في المرتبة الثامنة مكرر بواقع بيع حوالي 39 سيارة .

أما ماركة " رينو داستر" فقد جاءت في المرتبة التاسعة مسجلة بيع 35 سيارة ، تلتها ماركة " أوبل كروس لاند" فى المرتبة العاشرة بنحو 33 سيارة ، وحصدت ماركة " رينو سانديرو" المرتبة الحادية عشر مسجلة بيع حوالي 25 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 .