اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببنى سويف اليوم لتطهير محطة براوة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:00 ص
قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببنى سويف اليوم لتطهير محطة براوة أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه اليوم عن قرى الدير، براوة ومنشية الحاج بمركز أهناسيا غرب بنى سويف من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه براوة مركز أهناسيا.

 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة "خلال اليومين المذكورين" نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركزين تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

 

 


بني سويف

قطع مياه

اخبار بني سويف

اخبار قطع المياه

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة

قرية صديقة للبيئة.. مركز شباب تزمنت الشرقية ببنى سويف ينفذ مبادرة بيئتى حياتى لزراعة الأشجار المثمرة أمام المنازل.. ورئيس مركز الشباب: سننفذ مبادرات زراعة الأسطح والأشجار المثمرة لمواجهة تغيرات المناخ.. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 03:00 م

إزالة 158 حالة تعد على الأراضى وأملاك الدولة فى بنى سويف

الإثنين، 08 مايو 2023 12:22 م

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1200 حالة بقرية براوة

الإثنين، 08 مايو 2023 12:26 م

محافظ بنى سويف: استلام أكثر من 52 ألفا و670 طن قمح بالصوامع والشون

الإثنين، 08 مايو 2023 01:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة